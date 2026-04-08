Брат Хэмилтона стал гонщиком команды-чемпиона в BTCC

Николас Хэмилтон, младший брат известного гонщика команды Ferrari Льюиса Хэмилтона, продолжит свою гоночную карьеру в 2026 году на этапах британского кузовного чемпионата BTCC.

О своем будущем контракте Николас сообщил через социальные сети. Он заключил соглашение с командой EXCELR8 Motorsport, которая в новом сезоне выступает под именем Team Vertu и является действующим чемпионом BTCC.

В новом сезоне Николасу предстоит управлять автомобилем Hyundai i30 Fastback N Performance, оформленным в цветах спонсора Draper Tools. Его напарниками по команде станут текущий чемпион серии Том Ингрэм, а также Рики Коллард и Том Чилтон, последний из которых является братом бывшего пилота Формулы 1 Макса Чилтона.

Дебют Николаса Хэмилтона в BTCC состоялся в 2015 году, и с тех пор он выступает в серии с перерывами. Его наивысшее достижение — шестое место, показанное в гонке на трассе Донингтон-парк в 2023 году.

В своем заявлении Николас особо отметил значимость перехода в новую команду: «У меня самое важное объявление за годы карьеры в BTCC – я присоединился к действующим чемпионам, EXCELR8 Motorsport, и буду пилотировать машину в цветах Draper Tools! – написал Николас Хэмилтон в социальных сетях. – Я получил возможность сесть за руль одной из лучших машин и представлять одну из лучших команд! Я десять лет работал ради этого. Я полностью выложусь и постараюсь сделать этот год самым лучшим и успешным в карьере».