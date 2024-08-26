Главная Новости Ферстаппен намеренно замедлился, считает Брандл
Новости

Ферстаппен намеренно замедлился, считает Брандл

В ходе гран-при Нидерландов Макса Ферстаппена отрыв от Ландо Норриса составил более 22 секунд. Экс-гонщик Формулы 1 Мартин Брандл высказал мнение, что это было преднамеренным шагом пилота.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.08.2024, 13:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В ходе гран-при Нидерландов Макса Ферстаппена отрыв от Ландо Норриса составил более 22 секунд. Экс-гонщик Формулы 1 Мартин Брандл высказал мнение, что это было преднамеренным шагом пилота.

Мартин Брандл заявил: "Можно размышлять о стратегии, настройках и других аспектах гонки, однако я думаю, что в финале гонки мы не видели максимальной скорости, которую мог бы показать Макс.

Он осознавал, что шансов на победу над Ландо Норрисом у него не было, и своим отставанием дал понять команде, что работу над улучшением болида стоит ускорить. Я уверен практически на 100%".

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация