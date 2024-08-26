Ферстаппен намеренно замедлился, считает Брандл

В ходе гран-при Нидерландов Макса Ферстаппена отрыв от Ландо Норриса составил более 22 секунд. Экс-гонщик Формулы 1 Мартин Брандл высказал мнение, что это было преднамеренным шагом пилота.

Мартин Брандл заявил: "Можно размышлять о стратегии, настройках и других аспектах гонки, однако я думаю, что в финале гонки мы не видели максимальной скорости, которую мог бы показать Макс.

Он осознавал, что шансов на победу над Ландо Норрисом у него не было, и своим отставанием дал понять команде, что работу над улучшением болида стоит ускорить. Я уверен практически на 100%".