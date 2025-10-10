Пора затормозить! Родители предлагают ввести в школах «уроки вождения» для молодежи

Вопрос о введении уроков вождения в школьную программу набирает популярность среди родителей, представителей дорожной безопасности, депутатов и даже некоторых автопроизводителей. Многие считают, что обучение основам безопасности на дорогах с раннего возраста может значительно повысить уровень безопасности на дорогах страны.

Недавний опрос среди 2 700 родителей и бабушек с дедушками, проведённый школой вождения для подростков Young Driver, показал, что 65 процентов респондентов поддерживают идею включения вождения в школьную программу. Эту инициативу также поддерживают Институт высококвалифицированных водителей, руководители учебных заведений и компания Suzuki, являющаяся поставщиком автомобилей для занятий Young Driver.

Бывший учитель, а ныне инструктор по вождению Адриан Хардинг рассказал, что Young Driver также интересовалась мнением родителей относительно введения системы поэтапного получения водительских прав. По его словам, большинство родителей поддержали такую систему в той или иной форме, однако четверть респондентов считают, что при должном уровне подготовки такая мера может оказаться излишней.

Статистика Young Driver свидетельствует, что выпускники их курсов значительно реже попадают в аварии в первые шесть месяцев после получения водительских прав. Королевское общество по предотвращению несчастных случаев отмечает: каждый пятый новый водитель оказывается участником ДТП в течение полугода после сдачи экзамена. В то же время среди бывших учеников Young Driver этот показатель составляет всего 3,4 процента, согласно выборке из 450 человек.