Главная Новости Пора затормозить! Родители предлагают ввести в школах «уроки вождения» для молодежи
Новости

Пора затормозить! Родители предлагают ввести в школах «уроки вождения» для молодежи

Должны ли уроки вождения быть в школьной программе: родители и эксперты поддержали идею для повышения безопасности дорожного движения среди молодежи.
РедакцияР
Редакция
10.10.2025, 20:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Вопрос о введении уроков вождения в школьную программу набирает популярность среди родителей, представителей дорожной безопасности, депутатов и даже некоторых автопроизводителей. Многие считают, что обучение основам безопасности на дорогах с раннего возраста может значительно повысить уровень безопасности на дорогах страны.

Недавний опрос среди 2 700 родителей и бабушек с дедушками, проведённый школой вождения для подростков Young Driver, показал, что 65 процентов респондентов поддерживают идею включения вождения в школьную программу. Эту инициативу также поддерживают Институт высококвалифицированных водителей, руководители учебных заведений и компания Suzuki, являющаяся поставщиком автомобилей для занятий Young Driver.

Бывший учитель, а ныне инструктор по вождению Адриан Хардинг рассказал, что Young Driver также интересовалась мнением родителей относительно введения системы поэтапного получения водительских прав. По его словам, большинство родителей поддержали такую систему в той или иной форме, однако четверть респондентов считают, что при должном уровне подготовки такая мера может оказаться излишней.

Статистика Young Driver свидетельствует, что выпускники их курсов значительно реже попадают в аварии в первые шесть месяцев после получения водительских прав. Королевское общество по предотвращению несчастных случаев отмечает: каждый пятый новый водитель оказывается участником ДТП в течение полугода после сдачи экзамена. В то же время среди бывших учеников Young Driver этот показатель составляет всего 3,4 процента, согласно выборке из 450 человек.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация