Боттас: В этот уикенд нас ждут без сюрпризов

В карьере гонщика были периоды, когда успехи не пришли сразу. Например, в 2013 году Валттери Боттас дебютировал в Формуле 1, и только в середине ноября он смог заработать первые очки, выступая за Williams. Однако теперь, после 230 Гран При за плечами, финну не удаётся показать хорошие результаты на Sauber.

По словам Боттаса, команда продолжает работу над улучшением машины C44 и в ближайший уик-энд планирует испытать новое заднее крыло, которое должно повысить скорость на прямых участках.

"Мы понимаем, что у нас были проблемы с настройками в Монако. Несмотря на улучшения, мы всё ещё отстаём от конкурентов в квалификациях. Но в гонках наша машина показывает хороший темп. Главное - подняться в квалификации", - отметил гонщик.

На трассах Майами и Монако возникли трудности из-за их особенностей. В Монреале условия другие, и команда надеется на улучшение результатов. В Sauber уверены, что новое заднее крыло поможет увеличить скорость на прямых, что особенно важно в зонах DRS.

По словам Боттаса, многие команды сделали значительный прогресс, и Sauber наоборот, отстают. Но гонщик надеется, что новое крыло поможет ситуации. На будущие гонки запланировано ещё несколько улучшений.

Слухи ходят, что некоторые команды заинтересованы в услугах Боттаса и готовы предложить ему контракт на следующий сезон.

"У меня оптимистичный настрой, и я надеюсь остаться в чемпионате. Решение Alpine не повлияет на мою карьеру. Всё зависит от других факторов. Ситуация интересная, и я внимательно наблюдаю за развитием событий", - рассказал Боттас.

"В общем, посмотрим, что произойдёт. Чувствую, что в ближайшие дни особых сюрпризов не будет", - добавил гонщик.