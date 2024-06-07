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Боттас вышел на лед вместе с «Монреаль Канадиенс» - гонщик принял участие в тренировке хоккейного клуба.

Финский пилот Валттери Боттас до сих пор не набрал очков в этом сезоне, но он относится к этой ситуации с философским спокойствием. Машина C44 не дарит ему радости из-за нехватки скорости, однако Валттери находит утешение в различных хобби.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.06.2024, 19:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Финский пилот Валттери Боттас до сих пор не набрал очков в этом сезоне, но он относится к этой ситуации с философским спокойствием. Машина C44 не дарит ему радости из-за нехватки скорости, однако Валттери находит утешение в различных хобби. Недавно он занял второе место в гравийной велогонке в США и поиграл в хоккей вместе с командой "Монреаль Канадиенс".

На льду гонщик сфотографировался в униформе с номером 77, таким же, как и на его болиде в Формуле 1. Эта традиция началась с 2017 года, когда он начал тренироваться с игроками "Монреаль Канадиенс" перед Гран При Канады.

В этот раз Боттас посетил ледовый дворец CN Sport Complex, где подарил хоккеистам униформу клуба Pelicans из Лахти, за который он выступал как совладелец несколько лет назад. Взаимодействие с игроками НХЛ привлекает внимание канадской публики.

В преддверии канадской гонки не только Боттас находит время для хоккея. В 2019 году Лэнс Стролл также тренировался с "Монреаль Канадиенс", а даже Гюнтер Штайнер, возглавлявший тогда Haas F1, выходил на лёд в возрасте 58 лет.

В социальных сетях появились фотографии Валттери Боттаса, которые не оставили равнодушными болельщиков. Один из них высказал мнение: "Может быть, стоит сделать Боттаса почётным канадцем?"

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Валттери Боттас (29)

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