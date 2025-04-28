Главная Новости Mercedes Валттери Боттас: Нельзя слишком серьёзно относиться к себе
Новости

Валттери Боттас: Нельзя слишком серьёзно относиться к себе

Meta-description: Валттери Боттас делится мнением о будущем в Формуле 1, отношениях в Mercedes и роли наставника. Кими Антонелли и Льюис Хэмилтон также в центре внимания финна.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.04.2025, 21:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Финский гонщик Валттери Боттас в интервью итальянскому изданию Automoto поделился своими мыслями о настоящем и будущем. Он отметил, что стал более открытым человеком и научился ощущать себя комфортно в различных обстоятельствах. Боттас подчеркнул, что для него важно не принимать себя слишком серьезно, что помогает ему получать больше удовольствия от жизни.

Валттери также рассказал о своем возвращении в Mercedes после трехлетнего перерыва. Он признал, что быть резервным пилотом сложно, однако он рад быть частью команды и заниматься полезной работой. Боттас выразил надежду, что сможет помочь команде своим опытом и аналитическими способностями.

Гонщик также отметил, что у команды Mercedes важно иметь резервного пилота, который анализирует телеметрию и выполняет различные задачи.

Относительно Тото Вольффа, Боттас подчеркнул, что у них сложились очень профессиональные отношения. Он отметил, что Вольфф всегда нацелен на успех и является отличным лидером команды.

Валттери также рассказал о своей роли наставника 18-летнего гонщика Кими Антонелли. Он подчеркнул, что старается помочь молодому гонщику своим опытом и советами, и что доволен тем, как начал сезон Кими.

Боттас также высказал мнение относительно его бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, который недавно перешел в команду Ferrari. Он уверен, что Хэмилтону удастся адаптироваться к новой команде, хотя англо-немецкая культура отличается от итальянской. Финн отметил, что Льюис продемонстрировал свою скорость, и уверен, что у него все получится.

Наконец, Боттас выразил надежду на возвращение в Формулу 1. Он отметил, что Формула 1 остается его приоритетом, и он надеется продолжить выступления в этом чемпионате. Валттери подчеркнул, что, если он не сможет вернуться в F1, то будет гонять где-то ещё.

Источник

Валттери Боттас (80)Mercedes (286)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация