Валттери Боттас: Нельзя слишком серьёзно относиться к себе

Финский гонщик Валттери Боттас в интервью итальянскому изданию Automoto поделился своими мыслями о настоящем и будущем. Он отметил, что стал более открытым человеком и научился ощущать себя комфортно в различных обстоятельствах. Боттас подчеркнул, что для него важно не принимать себя слишком серьезно, что помогает ему получать больше удовольствия от жизни.

Валттери также рассказал о своем возвращении в Mercedes после трехлетнего перерыва. Он признал, что быть резервным пилотом сложно, однако он рад быть частью команды и заниматься полезной работой. Боттас выразил надежду, что сможет помочь команде своим опытом и аналитическими способностями.

Гонщик также отметил, что у команды Mercedes важно иметь резервного пилота, который анализирует телеметрию и выполняет различные задачи.

Относительно Тото Вольффа, Боттас подчеркнул, что у них сложились очень профессиональные отношения. Он отметил, что Вольфф всегда нацелен на успех и является отличным лидером команды.

Валттери также рассказал о своей роли наставника 18-летнего гонщика Кими Антонелли. Он подчеркнул, что старается помочь молодому гонщику своим опытом и советами, и что доволен тем, как начал сезон Кими.

Боттас также высказал мнение относительно его бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, который недавно перешел в команду Ferrari. Он уверен, что Хэмилтону удастся адаптироваться к новой команде, хотя англо-немецкая культура отличается от итальянской. Финн отметил, что Льюис продемонстрировал свою скорость, и уверен, что у него все получится.

Наконец, Боттас выразил надежду на возвращение в Формулу 1. Он отметил, что Формула 1 остается его приоритетом, и он надеется продолжить выступления в этом чемпионате. Валттери подчеркнул, что, если он не сможет вернуться в F1, то будет гонять где-то ещё.