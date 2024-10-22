Валттери Боттас не исключает возможности перехода в серию IndyCar

Пилот Валттери Боттас надеется на продление контракта с командой Sauber на следующий сезон и ждет окончательного решения от руководителя Маттиа Бинотто. Однако спортсмен уже начинает рассматривать варианты на случай, если ему не удастся остаться в Формуле 1. Одним из таких вариантов является переход в чемпионат IndyCar.

«Я стараюсь не зацикливаться на этой мысли, – поделился Боттас в интервью F1 TV. – Я абсолютно уверен, что хочу продолжать выступать именно в Формуле 1. Но если я вынужден буду рассмотреть другие варианты, то, конечно, продолжу гонять.

Я — гонщик, автоспорт — это моя жизнь, и я не готов завершать карьеру. Переход в IndyCar может стать запасным вариантом, который, вполне возможно, приведет меня к новым титулам через несколько лет. Но я пока не задумывался об этом особо».

В то же время бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер на этих выходных в Остине поделился мнением, что Боттас может вернуться в команду Mercedes, за которую он выступал с 2017 по 2021 год.

«Мне стало известно, что Боттас вернется в Mercedes в качестве тест-пилота в 2025 году», — рассказал Ральф в эфире немецкого канала Sky.