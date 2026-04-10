Бортолето приедет на этап Stock Car Pro в Сан-Паулу

1 апреля организаторы бразильской гоночной серии Stock Car Pro сообщили о том, что Габриэль Бортолето примет участие в мероприятиях гоночного уик-энда в Сан-Паулу, который пройдет в последние выходные апреля. Несмотря на то, что объявление появилось в День смеха, многие отнеслись к нему с недоверием.

Однако информация подтвердилась — Бортолето, представляющий заводскую команду Audi, действительно появится на автодроме Интерлагос. Там, с 24 по 26 апреля, состоится очередной этап сезона национальной серии, которую часто называют бразильским ответом NASCAR.

Тем не менее, речь идет не о реальном выступлении на трассе: представители Stock Car Pro уточнили, что Габриэлю предстоит попробовать свои силы в симуляторе гонок — Stock SIM. Таким образом, бразильский пилот, который, по прогнозам, будет выступать в Формуле 1 в 2026 году, станет участником виртуальных соревнований. Впрочем, на родине его ждет теплый прием и встречи с многочисленными болельщиками.



Бразильские СМИ напомнили, что в 2022 году Габриэль уже имел опыт участия в Stock Car Pro. Тогда он финишировал шестым в первой гонке уик-энда и стал двадцать вторым во второй. В том же сезоне Бортолето одержал победу в гонке серии Stock Light, молодежной категории, из которой приходят новые таланты для основной серии.

Кроме того, известно, что отец Габриэля, Линкольн Оливейру, занимает пост руководителя компании Vicar. Эта компания занимается организацией и продвижением национального чемпионата, в котором выступают такие известные бывшие пилоты Формулы 1, как Фелипе Масса, Рубенс Баррикелло и Нельсон Пике-младший, являющийся братом девушки Макса Ферстаппена.