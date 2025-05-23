Бортолето: Управлять Формулой 1 в Монако - это что-то невероятное

Команда Sauber рада своим достижениям в пятницу на гонках. Инженерам удалось подобрать оптимальные настройки для машины и ощутить всю сложность трассы...

Габриэль Бортолето занял 14-е место и поделился своими впечатлениями: «Управлять болидом Формулы 1 в Монако – это невероятное ощущение, сегодня я это почувствовал на себе. Адреналин бил через край. Большой гоночный автомобиль на узкой трассе, где ты буквально касаешься барьеров и стен. Это совсем другой опыт по сравнению с другими гоночными сериями, в которых я выступал здесь ранее. Мне очень понравилось».

Он подвел итог позитивного дня, отметив прогресс и свою уверенность в машине. Гонщик призвал к осторожности, не рекомендуя слишком рисковать до квалификации, однако он быстро адаптировался и уже во второй сессии показал хороший темп. Необходимо тщательно изучить данные и выяснить, как улучшиться к следующему дню. Борьба будет напряженной, но совместными усилиями команда сможет добиться хороших результатов в квалификации».

Нико Хюлкенберг, показавший 16-е время, также поделился своими впечатлениями: «Пятница прошла без проблем. Я чувствовал себя довольно комфортно, что крайне важно на узкой улице города. Мы определились с хорошими базовыми настройками, и теперь нам нужно сделать правильные выводы и продолжить развиваться. Как и предполагалось, результаты очень близки, поэтому даже небольшой прогресс может повлиять на итоговую позицию гонщика».