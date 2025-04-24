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Без двигателя и трансмиссии болид Формулы-1 стоит почти 5 миллионов рублей.

Аукцион: реплика Ferrari SF16-H F1 2016 без мотора и подвески продаётся за 4 941 600 рублей. Странная цена объясняется торговой войной Трампа.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.04.2025, 13:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Мир гоночных автомобилей продолжает удивлять даже тех, кто не является его сторонником. На международном аукционе появилась возможность купить реплику Ferrari SF16-H F1 2016 года за почти пять миллионов рублей. Интересно то, что эта машина не имеет ни двигателя, ни элементов подвески, однако она оценивается дороже, чем многие обычные новые автомобили.

Такая высокая цена, по мнению экспертов, связана с торговой войной, которую ведет нынешний лидер США Дональд Трамп. Постоянное повышение пошлин на импортные автомобили из других стран приводит к росту цен даже на подержанные машины. По данным американских автомобильных изданий, на прошлой неделе средняя цена у дилеров выросла на более чем 50 000 долларов или более 4 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Однако давайте вернемся к необычному предложению на аукционе. Речь идет о модели Ferrari SF-16 2016 года, представленной на продажу компанией SBX Cars. Несмотря на стоимость почти пять миллионов рублей, этот автомобиль лишен двигателя, трансмиссии и даже рабочей подвески.

Но в то же время у него сохранился красивый кузов в фирменных цветах Формулы-1. Кузов выполнен из углеродного волокна и стекловолокна, установлены шины Pirelli и колеса OZ Racing. Интересно, что ранее этот гоночный болид управлял пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы рассказывали о сложностях, с которыми столкнулись гонщики на квалификации в Бразилии. Красные флаги многократно прерывали заезды из-за серьезных аварий, происходивших в условиях сильного дождя.

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