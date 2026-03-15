Фанаты Колапинто снова угрожают расправой

Аргентинские поклонники автоспорта вновь оказались в центре скандала из-за чрезмерной эмоциональности.

В 2023 году Каллум Айлотт подвергся резкой критике со стороны болельщиков из Аргентины после того, как на трассе IndyCar не уступил своему соотечественнику Агустино Канапино. Впоследствии Джек Дуэн поделился, что в 2025 году ему поступали угрозы убийством, если он не покинет Alpine и не уступит место Франко Колапинто.

На этот раз в подобную ситуацию попал Эстебан Окон. На 32-м круге гонки между ним и Колапинто развернулась борьба за позицию, что привело к инциденту после пит-стопа аргентинца.

В результате происшествия стюарды назначили Окону 10-секундный штраф. Однако на этом неприятности для гонщика не закончились — в социальных сетях ему начали поступать угрозы убийством, что вынудило ограничить доступ к его аккаунтам.

Менеджеры Франко Колапинто обратились к фанатам с просьбой прекратить агрессивные действия: «Пожалуйста, воздержитесь от унижений и пожеланий смерти в адрес Эстебана, его семьи или команды Haas F1. Это ничего не изменит, но бросит тень на поклонников Франко. Спасибо за вашу позитивную и уважительную поддержку!», – говорится в их заявлении.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты происходят даже при отсутствии борьбы за победу в гонке.