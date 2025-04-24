Более 47 тысяч автомобилей LADA вызывают для доустановки блока ЭРА-ГЛОНАСС

Автомобильный концерн АВТОВАЗ начал масштабную отзывную кампанию, которая затронет целых 47 139 машин LADA, проданных в период с октября 2021 года по август 2023. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.

По информации, в рамки отзыва попадают 24 408 автомобилей LADA Largus и 22 731 машина LADA Vesta. Выявлена проблема с отсутствием блока управления системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС на указанных моделях.

Для устранения проблемы будет проведена запланированная установка блока ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматического вызова. Данная система предоставляется российской компанией "Итэлма", как говорится на портале официального представительства завода.

Владельцы транспортных средств, подпадающих под отзыв, будут уведомлены о необходимости явиться в авторизованные сервисные центры LADA для проведения соответствующих технических мероприятий. Предоставленные услуги будут оказаны бесплатно для всех клиентов.