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Более 47 тысяч автомобилей LADA вызывают для доустановки блока ЭРА-ГЛОНАСС

Отзывная кампания от АВТОВАЗа: более 47 тыс. LADA под отзыв, блок ЭРА-ГЛОНАСС. Ремонт бесплатно в дилерских центрах.
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 22:22·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный концерн АВТОВАЗ начал масштабную отзывную кампанию, которая затронет целых 47 139 машин LADA, проданных в период с октября 2021 года по август 2023. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.

По информации, в рамки отзыва попадают 24 408 автомобилей LADA Largus и 22 731 машина LADA Vesta. Выявлена проблема с отсутствием блока управления системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС на указанных моделях.

Для устранения проблемы будет проведена запланированная установка блока ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматического вызова. Данная система предоставляется российской компанией "Итэлма", как говорится на портале официального представительства завода.

Владельцы транспортных средств, подпадающих под отзыв, будут уведомлены о необходимости явиться в авторизованные сервисные центры LADA для проведения соответствующих технических мероприятий. Предоставленные услуги будут оказаны бесплатно для всех клиентов.

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Отзыв (7)Автоваз (285)Lada (593)Lada vesta (65)Lada largus (27)

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