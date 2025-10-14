Бобби Эпстайн: «Мы пытаемся разнообразить уик-энд»

Руководитель трассы в Остине Бобби Эпстайн поделился мнением о влиянии субботнего спринта на популярность уик-энда среди болельщиков.

По словам Эпстайна, формат уик-энда с субботним спринтом делает событие более привлекательным для зрителей, несмотря на то, что это не приводит к увеличению продаж билетов. Он отметил, что при покупке билета фанаты получают больше впечатлений за ту же стоимость, поскольку организаторы стремятся предложить максимальное количество развлечений в течение всего гоночного уик-энда. При этом Эпстайн подчеркнул, что не все инициативы направлены на рост продаж, а главной целью является создание ярких и запоминающихся впечатлений для гостей.

Комментируя конкуренцию между американскими этапами Формулы 1, Эпстайн отметил, что не считает их соперниками. По его словам, каждая трасса обладает своей индивидуальностью, а отношения между организаторами можно назвать скорее дружескими. Он также обратил внимание на то, что на продажи билетов в Остине больше влияет этап Формулы 1 в Мексике, чем другие американские гонки. Этап в Майами проходит весной и открывает сезон Формулы 1 в США, тогда как Остин принимает гонку осенью, что, по мнению Эпстайна, способствует взаимной рекламе между городами. Говоря о гонке в Лас-Вегасе, он подчеркнул различие в аудиториях и уникальность каждого американского этапа.

Действующий контракт трассы в Остине с Формулой 1 истекает в 2026 году. Бобби Эпстайн сообщил, что сейчас ведутся переговоры о продлении соглашения, и выразил уверенность в том, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Он добавил, что переговоры проходят в спокойном ключе, а подписание нового контракта состоится в свое время.