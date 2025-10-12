BMW возвращает классику: M2 Turbo Edition с перевёрнутой надписью "Turbo" и 473 л.с.

Отделение BMW M официально представило особую версию купе — M2 Turbo Edition, созданную в честь легендарного автомобиля 1973 года, 2002 Turbo. Новинка не копирует прошлое, а предлагает современное прочтение идей культовой модели, сочетая в себе уважение к истории и технологии сегодняшнего дня.

Выпуск M2 Turbo Edition стал своеобразным праздником для поклонников марки. Каждая деталь автомобиля напоминает о временах, когда именно BMW задавала стандарты в мире спортивных машин, что делает эту версию по-настоящему значимой для коллекционеров и ценителей бренда.

Фото: Carsweek.ru

Стоимость и преимущества: инвестиция в эксклюзив

Стандартная версия BMW M2 оценивается примерно в 5,6 млн рублей. Специальная M2 Turbo Edition стартует с отметки 6,8 млн рублей. За доплату покупатели получают расширенный набор оснащения: элементы, которые в обычном M2 предлагаются как дополнительные опции, здесь включены в стандарт.

Особого внимания заслуживают детали: крыша выполнена из углеродного волокна и украшена фирменными полосами M, а элементы ручной росписи на капоте и багажнике делают экземпляр по-настоящему уникальным.

Экстерьер: белоснежная классика и характерные акценты

M2 Turbo Edition выполнен в классическом альпийском белом цвете, что вызывает ассоциации с историей бренда и скоростными трассами. Крыша из углепластика не только облегчает конструкцию, но и придает автомобилю спортивный облик благодаря трехцветным M-полосам.

На передней части капота нанесена надпись "Turbo" в зеркальном отображении — дань оригиналу, где этот элемент позволял водителям читать слово в зеркале заднего вида. Роспись выполняется вручную, подчеркивая индивидуальность каждой машины. Среди оснащения — адаптивные LED-фары M Shadowline, карбоновый спойлер сзади и другие детали, которые обычно предлагаются за отдельную плату.

Салон: премиальное исполнение и современные опции

Интерьер M2 Turbo Edition продолжает тему эксклюзивности. В отделке использовано углеродное волокно, создающее ощущение легкости и динамики. Рулевое колесо обтянуто Alcantara и оснащено подогревом, что обеспечивает комфорт в любое время года.

В числе стандартных функций — беспроводная зарядка для устройств и проекционный дисплей. Эти опции, обычно требующие доплаты в базовой версии, здесь доступны по умолчанию, делая комплектацию особенно привлекательной для покупателей.

Техническая часть: проверенная мощность

Под капотом BMW M2 Turbo Edition установлен 3,0-литровый турбированный шестицилиндровый двигатель S58, знакомый по предыдущим поколениям. Мощность составляет 473 лошадиные силы, а крутящий момент достигает 550 Ньютон-метров.

Разгон до 60 миль в час занимает 4,1 секунды, что впечатляет для компактного купе. Производитель оставил силовой агрегат без изменений, сделав ставку на сохранение традиций и узнаваемых характеристик модели.

Вывод: связь поколений и уникальность

Появление BMW M2 Turbo Edition ярко демонстрирует, каким образом автомобильная индустрия может соединять прошлое и настоящее. Модель создана для поклонников бренда, желающих обладать не просто машиной, а частью истории, а для новых покупателей — это шанс познакомиться с наследием BMW в современной интерпретации.

На фоне постоянно появляющихся новинок на рынке, M2 Turbo Edition выделяется уважением к классике и уникальными деталями, которые подчеркивают приверженность традициям.

Источник, фото: ithome.com.