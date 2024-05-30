BMW официально представил обновленные версии седана и универсала модели 3 Серии.

Компания BMW представила обновленное семейство 3-Series. Производство рестайлинговых автомобилей начнется в июле 2024 года.

Как сообщает издание «Газета.Ru», внешний вид машин остался без изменений, однако в салоне появились новые варианты отделки и руль в форме буквы D. Центральные дефлекторы вентиляции оснастились подсветкой, а весь интерьер может теперь отправлять различные сигналы водителю: например, пульсировать при звонке или открытой двери.

Моторный ассортимент BMW 3 Серии почти не претерпел изменений. В модели M340i для американского рынка мощность увеличена до 391 л.с. У гибридного варианта 330e осталась мощность 292 л.с., однако емкость батареи увеличена до 19,5 кВт, что позволило увеличить запас хода на электричестве с 81 до 101 км.

Представители компании BMW заявили, что в ближайшие пять лет планируется выпустить 40 новых моделей. Несмотря на сосредоточение на электромобилях начиная с 2024 года, намерения компании сохранить двигатели внутреннего сгорания остаются неизменными. В ближайших планах немецкого производителя — обновленный седан BMW 7 Серии, а также обновленные кроссоверы X3 и X5.

Кроме того, BMW продолжит развивать шести- и восьмицилиндровые моторы. В компании подчеркнули, что переход к батарейному транспорту будет постепенным, опираясь на потребности рынка. По данным BMW, уже продано более миллиона электромобилей, а спрос на «зеленые» модели увеличился на 40% за первый квартал текущего года.