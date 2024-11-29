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Новое поколение BMW M5 впервые засветилось в России

В Москве появилась возможность купить новый BMW M5 2024 года выпуска по цене в 30 миллионов рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.11.2024, 09:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль представляет собой полноприводный седан VII поколения, оснащенный 4,4-литровым 727-сильным двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Среди доступных опций для этой модели "баварца" заявлены датчик света, реагирующий на освещение и управляющий включением фар, а также датчик дождя, который автоматически запускает дворники при обнаружении осадков. С помощью брелока автосигнализации владелец может осуществлять управление автомобилем на расстоянии. В автомобиле предусмотрены голосовое управление, навигационная система, беспроводная зарядка, розетка 12V, аудиосистема премиум-класса, технологии Bluetooth, CarPlay и USB.

Салон автомобиля, рассчитанный на пять пассажиров, отделан кожей. Кресла оснащены выраженной поясничной поддержкой и могут быть отрегулированы по высоте. В автомобиле также имеется подогрев руля, панорамная крыша, декоративная подсветка.

Кроме того, к богатому списку опций комфорта и безопасности добавлены системы стабилизации, кондиционирования, климат-контроля и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

 

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