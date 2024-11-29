Новое поколение BMW M5 впервые засветилось в России

Автомобиль представляет собой полноприводный седан VII поколения, оснащенный 4,4-литровым 727-сильным двигателем, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Среди доступных опций для этой модели "баварца" заявлены датчик света, реагирующий на освещение и управляющий включением фар, а также датчик дождя, который автоматически запускает дворники при обнаружении осадков. С помощью брелока автосигнализации владелец может осуществлять управление автомобилем на расстоянии. В автомобиле предусмотрены голосовое управление, навигационная система, беспроводная зарядка, розетка 12V, аудиосистема премиум-класса, технологии Bluetooth, CarPlay и USB.

Салон автомобиля, рассчитанный на пять пассажиров, отделан кожей. Кресла оснащены выраженной поясничной поддержкой и могут быть отрегулированы по высоте. В автомобиле также имеется подогрев руля, панорамная крыша, декоративная подсветка.

Кроме того, к богатому списку опций комфорта и безопасности добавлены системы стабилизации, кондиционирования, климат-контроля и многое другое.