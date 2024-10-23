BMW выпустит всего 30 таких руководимых M2, но один не достанется вам

Компания BMW празднует 30 лет своей деятельности в Мексике с особой версией M2. Специальная модель BMW M2 Coupe 30 Years Edition предлагает два варианта цвета кузова, но в отличие от обычного M2, здесь доступен только один вариант трансмиссии: шестиступенчатая механическая коробка передач.

Ограниченная серия M2 Coupe 30 Years Edition составляет всего 30 единиц и доступна в цветах Frozen Portimao Blau металлик (матово-синий) или Frozen Pure Grey металлик (матово-серый). Каждый автомобиль будет комплектоваться регулируемыми сиденьями BMW с отделкой из красной и черной кожи Merino. В салоне также присутствует отделка из углеродного волокна и обтянутый алькантарой руль.

BMW M2 Coupe 30 Years Edition получит все те же обновления, что и обычный M2 к 2025 году. Это означает 473 лошадиных сил от его битурбированного ряда шести цилиндров — на 20 лошадиных сил больше, чем ранее. Также появятся новые значки, новое рулевое колесо и обновленный интерьер с последней версией iDrive.

Пока нет информации, будет ли доступен новый вариант колес, окрашенный в серебристый цвет к 2025 году, для модели 30 Years Edition, но судя по фотографиям, опубликованным BMW, не стоит рассчитывать на это.

Как и все M2, модель 30 Years Edition будет собираться на заводе BMW в Лерма, в Толуке, к западу от Мехико. Компания начала производство здесь в 1994 году с модели 3 Series поколения E36. Таким образом, специальная версия M2 будет доступна только для клиентов в Мексике.

И это не будет дешево. BMW просит за M2 30 Years Edition $2,149,900 мексиканских песо, или около $107,650 по текущему обменному курсу. Это примерно на $20,000 больше, чем за обычный M2 в Мексике, или на $43,000 больше, чем за базовую версию автомобиля в США.

Учитывая небольшое количество выпускаемых экземпляров, мы считаем, что у компании не возникнет проблем с поиском покупателей.

Фото: Motor1.com BMW