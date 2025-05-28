Обновленная электрокар BMW i4 стала эффективнее и получила новую комплектацию M60

Компания BMW объявила о серии обновлений для своего электромобиля i4, которые приведут к повышенной эффективности и, следовательно, увеличению запаса хода для стандартных моделей eDrive35 и 40, а также к выпуску более мощной версии M60 в вершине линейки.

В стандартные модели внесены изменения, включающие использование новых кремниево-карбидных полупроводников в электрической силовой установке. Это позволяет снизить энергопотребление на 4,5 процента, что, по крайней мере на бумаге, увеличивает запас хода до 13 миль в зависимости от конкретной модели, достигая цифры до 380 миль для eDrive40 и 319 миль для eDrive35.

На другом конце линейки i4 новая модель M60 может похвастаться обновленной электрической силовой установкой, которая развивает 592 лошадиные силы, что на 55 лошадиных сил больше, чем у предыдущей модели M50. Эта модель не только значительно мощнее текущего BMW M4 Competition, но и обладает такой же мощностью, как у предыдущего поколения M5.

Компания BMW заявляет время разгона до 100 км/ч за 3,7 секунды для M60, что на 0,2 секунды быстрее, чем у M50, в то время как новая версия сохраняет максимальную скорость предыдущей модели – 139 миль в час.

Также были внесены изменения в батарейный блок, который теперь оценивается в 81,1 кВтч чистой емкости. Это увеличивает запас хода до 338 миль при установке наименьших колес. Тем не менее, если судить по нашему опыту с предыдущим поколением автомобиля, данное число может быстро уменьшиться, если вы будете использовать значительные возможности i4.

Во всей линейке автомобилей BMW также произошло несколько других обновлений, включая возможность использовать свой телефон в качестве цифрового ключа на большинстве новых моделей. BMW Operating System 9 также была полностью обновлена, внедрив более эффективного голосового помощника.