BMW планирует начать массовое производство электромобилей с водородным двигателем.

Информация о том, что компания BMW работает над серией электромобилей с применением технологий на водороде, появилась на портале 32cars. Руководитель проекта водородных автомобилей в компании, Юрген Гюльднер, поделился данными о планах развития данного направления.

Гюльднер отметил, что текущее время выгодно для внедрения водорода в массовое производство. Он уверен, что к концу текущего десятилетия кардинально изменится ситуация на авторынке. Он также подчеркнул, что водородные технологии предоставляют такие же преимущества, как обычные электромобили - экологичность, бесшумность и комфорт. Однако водородные автомобили не требуют частых заправок и могут быть заправлены за считанные минуты.

Эксперт утверждает, что водород играет ключевую роль в будущей энергетической революции. С развитием водородной инфраструктуры в США и Европейском союзе предполагается существенное снижение стоимости таких автомобилей.

Напомним, что различные мировые автопроизводители периодически обращали свое внимание на водородные технологии. Например, в 2011 году компания Mercedes-Benz провела мировой автопробег для демонстрации готовности водородных автомобилей к массовому использованию. Маршрут проходил через страны Европы, Азии, Австралии и Америки. Организаторы даже организовали презентацию в Москве и Сколково.

В 2014 году японская компания Toyota начала продажи первых серийных автомобилей с водородным двигателем в четырех городах Японии. Разработки в области водородных технологий также представляли Honda, GM и другие автопроизводители. Сам автомобиль на водороде похож на электромобиль, но отличается источником питания - вместо аккумулятора заряжается от установки на водороде, похожей на большую батарею. В баллонах находится сжатый водород, который, реагируя с воздухом, превращается в электрический ток и водяной пар, выходящий из машины в виде обычной воды.