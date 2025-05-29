BMW планирует обратиться к Трампу с просьбой об уменьшении тарифов на автомобили.

Согласно истории, торговые конфликты редко приносят выгоду всем участникам. В настоящее время автомобильная промышленность ощущает удар, вызванный попытками различных стран нанести вред друг другу, что негативно сказывается на потребителях. Особенно это заметно в Германии, где тарифные противостояния между США и Европой приводят к значительным финансовым потерям.

Фото: Carsweek.ru

Западные СМИ сообщают, что BMW ежедневно теряет ошеломляющие 11,3 миллиона долларов или 899 480 000 рублей из-за тарифов США. Эта цифра поражает воображение и показывает, как сильно компания страдает от текущей ситуации.

Однако BMW не единственная страдающая компания, пострадали также Mercedes и Volkswagen, несмотря на наличие у них крупных производственных мощностей в США. Учитывая огромные финансовые убытки, неудивительно, что автопроизводители активно ведут переговоры с министром торговли США Говардом Лутником.

Согласно информации, размещенной в издании carscoops, стороны конфликта обсуждают «модель компенсации экспорта». Вероятно, это означает сравнение импорта автомобилей из Германии с экспортом немецких автомобилей, произведенных в Америке. Такой подход может заинтересовать Трампа, который фокусируется на уменьшении торгового дефицита своей страны.

В апреле руководители автопроизводителей представили эту идею президенту Трампу в Белом доме. Это может стать ключом к разрешению торгового конфликта между сторонами.

Недавно на страницах нашего издания появилась статья о том, как подросток похитил и уничтожил совершенно новый BMW M4. Надеемся, что автомобильная промышленность сможет преодолеть текущие трудности и найти выход из сложившейся ситуации.

Фото - BMW.