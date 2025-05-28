Бинотто подтвердил трудности в создании двигателя Audi

В следующем сезоне команда Sauber станет заводской командой Audi. На гоночных болидах будут установлены силовые агрегаты собственной разработки и производства. Однако руководитель проекта Маттиа Бинотто заявил, что в начале этого партнерства силовая установка Audi не будет лучшей, и команде предстоит догонять лидеров.

«Работа над силовыми установками, как мне известно из опыта работы мотористом, гораздо сложнее, чем может показаться со стороны зрителя, следящего за гонками, - отметил Маттиа Бинотто в интервью Autosport. - Мы занимаемся уникальными разработками, и перед нами стоят огромные вызовы. Нам предстоит изменить подход к разработке двигателей, и это будет серьезная задача».

«Мы осознаём, что в 2026 году не будем лидировать в гонках из-за несовершенства силовой установки. Однако я уверен, что мы идём по правильному пути», - подчеркнул он.

Вспоминая 2014 год, когда Формула 1 перешла на гибридные силовые установки, Бинотто отметил: «Мы выиграли первенство среди мотористов благодаря превосходству Mercedes. Такая ситуация может повториться и сейчас, и в таком случае нам, как и другим командам, предстоит догонять лидеров».