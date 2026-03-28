Бинотто: «Мы можем быть довольны результатом»

Габриэль Бортолето вывел Audi в финал квалификации Гран-при в Сузуке, а Хюлкенберг показал 13-й результат — команда довольна прогрессом.
Демид Поршнев
28.03.2026, 12:12·2 мин
Фото: F1news.ru

В Сузуке завершилась квалификация, по итогам которой пилот команды Audi Габриэль Бортолето сумел выйти в финальную сессию. Его напарник Нико Хюлкенберг показал 13-й результат. Руководство коллектива осталось удовлетворено итогами субботнего дня.

Маттиа Бинотто, возглавляющий проект Audi F1, отметил положительную динамику: «Пока уик-энд развивается для нас благоприятно. Я рад, что Габриэль прошёл в третий сегмент квалификации. Конечно, жаль, что Нико не смог пробиться дальше, хотя у него был на это шанс. Его круг получился неидеальным, но он был очень близок к выходу в топ-10. Разрыв между соперниками минимален, и итогами можно быть довольными.

Завтрашний старт будет иметь большое значение – обгонять на трассе в Сузуке достаточно сложно, поэтому важно провести гонку без ошибок. Для нас каждый этап сезона – это новый опыт и возможность совершенствоваться. Мы намерены сконцентрироваться на работе и посмотреть, чего сможем достичь».

Габриэль Бортолето, занявший 9-ю позицию, поделился впечатлениями: «Сегодняшней квалификацией и работой машины я доволен. В первых двух сессиях всё складывалось уверенно, удалось провести свои круги чисто. Впереди ещё предстоит поработать над оптимизацией настроек и дальнейшим прогрессом, но сам факт старта из первой десятки придаёт уверенности и позволяет рассчитывать на борьбу за очки.

Завтрашний день будет отличаться, но я верю, что мы справимся. Впереди есть соперники, с которыми можно бороться, и мы сделаем всё возможное».

Нико Хюлкенберг, показавший 13-й результат, прокомментировал выступление: «Провести квалификацию без ошибок всегда бывает непросто. Во второй сессии мне не удалось реализовать потенциал, поэтому не попал в финал.

Автомобиль показал себя хорошо, думаю, мы с ней нашли общий язык. Похоже, борьба за места в десятке будет напряжённой – на это претендуют сразу несколько команд. Очень важно хорошо стартовать и попытаться отыграться в ходе гонки».

