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Билеты на шоу F1 Live были распроданы за один час.

18 февраля 2025 года на арене O2 в Лондоне состоится грандиозное событие - шоу F1 Live, где будут представлены новые машины всех десяти команд.Сегодня билеты на это мероприятие официально поступили в продажу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.11.2024, 17:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

18 февраля 2025 года на арене O2 в Лондоне состоится грандиозное событие - шоу F1 Live, где будут представлены новые машины всех десяти команд.

Сегодня билеты на это мероприятие официально поступили в продажу. При том, что вместимость трибун составляет около 20000 мест, все билеты были раскуплены менее, чем за час.

Однако стоит отметить, что часть билетов попала к перекупщикам, которые уже выставили их на онлайн-аукционах по втрое большей цене.

Проблема перепродажи билетов становится все более насущной для мероприятий с участием популярных исполнителей. Но никто не ожидал такого ажиотажа вокруг шоу F1 Live.

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