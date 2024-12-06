Секрет успеха в Берра — стратегия одного пит-стопа будет доминировать

Трасса в Абу-Даби хорошо знакома Pirelli по гонкам и тестам, однако даже эксперты не ожидали, что гонщики продемонстрируют настолько значительное улучшение результатов по сравнению с прошлым годом.

Симоне Берра, главный инженер, поделился мнением: «Финальный этап сезона показывает, насколько машины стали быстрее за последний год. Улучшение параметров довольно существенное, учитывая, что трасса и шины остались прежними. Лучшее время сегодня уже на 72 тысячных быстрее, чем прошлогодний пол-позиции у Ферстаппена (1'23"445).

Помимо этого, стоит обратить внимание на данные о выборе комплектов шин. В четвертый раз в этом сезоне, после Сахира, Мельбурна и Лас-Вегаса, ни один гонщик не использовал жесткие шины в течение двух часов пятничных тренировок. Это явный сигнал того, что команды рассматривают C3 как основной вариант для гонки в воскресенье.

Более того, наблюдается тенденция к выбору средних шин для длинных серий кругов большинством гонщиков. Можно предположить, что стратегия с одной остановкой и использованием одного комплекта средних и одного комплекта жестких шин будет наиболее распространенной, при этом второй комплект жестких шин должен быть под рукой на случай непредвиденных обстоятельств, таких как выход автомобиля безопасности или неожиданно высокий износ шин.

Среди других интересных моментов пятничных тренировок отмечается различное проявление гранулирования, которое, однако, не оказало существенного влияния на результаты гонок».