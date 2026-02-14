Берни Экклстоун: Mercedes следовало бы умерить свой темп

На следующей неделе в среду состоится заседание Комиссии Формулы 1, одним из ключевых пунктов повестки которого станут вопросы, связанные с возможной экстренной корректировкой технического регламента в части силовых установок.

Международная автомобильная федерация (FIA) оказалась в непростой ситуации: по официальному регламенту новые моторы Mercedes подпадают под разрешённые нормы, в чём убеждён Тото Вольфф. Однако все четыре других поставщика двигателей занимают противоположную позицию. Ранее Николас Томбасис, директор департамента FIA по гонкам на одноместных автомобилях, заявлял: «Мы не хотим никаких споров. Мы хотим, чтобы борьба велась на трассе, а не в суде или в кабинете стюардов».

Оценивать силы команд по результатам первой половины предсезонных тестов, прошедших в Бахрейне, пока рано. Тем не менее, именно пилоты Mercedes заняли два лидирующих места в рейтинге лучших кругов, несмотря на то что команда явно не раскрыла весь свой потенциал.

Глава Mercedes Тото Вольфф старается не акцентировать на доминировании команды, утверждая, что разница не превышает «две-три лошадиные силы». Между тем, немецкий журналист Ральф Бах в блоге F1-Insider, ссылаясь на свои источники в самой команде Mercedes, пишет:

«Мои информаторы уверяют, что это просто смешно, потому что разница в две-три лошадиные силы может быть даже у двух совершенно одинаковых двигателей одного и того же производителя. Нашим экспертам можно доверять, поэтому мы говорим не о двух-трёх л.с., а о двух-трёх десятых на круге в зависимости от особенностей трассы».

Вопрос обостряется тем, что силовые установки Mercedes стоят сразу на четырёх командах чемпионата, а это восемь автомобилей. Для FIA ситуация крайне щекотливая, ведь всерьёз обсуждается вероятность коллективного протеста со стороны конкурирующих производителей и их клиентов. Пока что Ferrari вроде занимает достаточно сдержанную позицию, хотя поддержат ли её остальные команды — неясно.

В контексте происходящего с кратким комментарием выступил Берни Экклстоун. 95-летний бывший руководитель менеджмента Формулы 1, наблюдавший за тестами в Бахрейне, отметил в интервью изданию Blick:

«Если ваши соперники уже готовятся подать протест против вас и ваших двигателей, то, возможно, вам бы следовало сдерживать свой темп!»