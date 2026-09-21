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Берман назвал трассу в Баку одной из самых интересных в сезоне

Команда Haas F1 готовится к Гран При Азербайджана в Баку: Оливер Берман и Эстебан Окон оценили трассу, обновления VF-26 и необычное расписание уик-энда.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2026, 12:21·3 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 готовится к Гран При Азербайджана, который состоится на городской трассе в Баку. Маршрут сочетает длинную прямую с максимальными скоростями, участки интенсивного торможения перед 90-градусными поворотами и самый узкий отрезок в календаре чемпионата, проложенный вдоль древней крепостной стены.

Расписание этого уик-энда отличается от привычного: гонка пройдёт не в воскресенье, а в субботу. Поэтому тренировки состоятся в четверг, а квалификация — в пятницу.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мне представляется, что на предыдущем этапе в Мадриде наша команда выступила уверенно. Хотя в итоге мы расстроились, что не смогли заработать очков в воскресенье, но в гонке показали хороший темп, и это стало существенным улучшением в продолжение того, что было начато в Монце.

Это признак того, что команда очень быстро осваивает работу с последними техническими новинками, которые действительно оказались эффективными.

Теперь мы направляемся в Баку, где на трассе Baku City Circuit пройдёт Гран При Азербайджана. У этой гонки особая история и неповторимая атмосфера, и этого уик-энда все всегда ждут с нетерпением.

На сложном уличном кольце есть и длинные прямые, и очень узкие секции, которые находятся в старом городе, поэтому инженерам приходится решать непростые задачи, чтобы правильно настроить машину.

Мы намерены развить прогресс, который начался в Монце и Мадриде, чтобы в полной мере раскрыть потенциал VF-26 на трассе, где события могут проходить по любому сценарию».

Оливер Берман: «Baku City Circuit – одна из самых интересных трасс в календаре сезона, и когда ты входишь в нужный ритм, находишь правильный подход и к длинной прямой, и к извилистой секции в старом городе, то создаётся впечатление, словно на одном круге совершаешь экскурсию по городу.

В этот уик-энд я постараюсь уверенно выступить и избежать неприятностей. Те новинки, что мы представили в Монце, однозначно демонстрируют, что мы теперь мы способны атаковать более активно, поэтому я хочу показать, на что мы способны. Серию из трёх этапов подряд важно начать как можно лучше».

Эстебан Окон: «В последнее время команда неплохо выступает, это обнадёживает. Мы правильно действуем, у нас стабильная машина, а технические новинки делают своё дело.

Впереди три гонки подряд, и к этой серии важно хорошо подготовиться, стараться полноценно отдыхать и сохранять правильный психологический настрой – это относится ко всем в команде.

Вообще-то за эти три недели коллектив сможет неплохо сплотиться, ведь мы входим в определённый рабочий ритм и на этой стадии сезона уже хорошо друг друга понимаем.

В Баку прекрасная трасса, интересная и сложная, где, как и в Мадриде, темп нужно наращивать, постепенно, по ходу всех сессий, а ошибки очень дорого обходятся. Мне уже не терпится поскорее приступить к работе».

Источник

Haas F1 Team (407)Эстебан Окон (237)Айо Комацу (107)Оливер Берман (185)

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