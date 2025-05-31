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Берман: Новые наборы я применил во время первой сессии

Haas F1 на пути к успеху на трассе, Оливер Берман и Эстебан Окон готовы показать свой лучший результат в гонке. Требуется подбор мета-описания.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 19:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В команде Haas F1 продолжается работа над улучшением машины на протяжении уик-энда. Оливер Берман смог пройти во вторую часть квалификации и теперь надеется на успешное выступление в предстоящей гонке.

Оливер Бирман занял 15-е место и поделился своими впечатлениями: «Мы использовали все новые комплекты резины в первой сессии, чтобы пробиться во вторую, и это оказалось успешным шагом. Мы показали даже лучший результат, чем ожидали перед стартом квалификации. Если бы у меня был ещё один новый комплект, мы могли бы бороться за выход в финал. Это действительно радует».

«Из-за высокой температуры здесь на трассе, наши планы могут измениться. Пока неясно, какую стратегию выберем, но я постараюсь показать хороший результат в гонке», - добавил гонщик.

Эстебан Окон финишировал на 17-й позиции и прокомментировал свой выступление: «Результаты очень близкие, мне не хватило одной десятой, чтобы попасть во вторую сессию квалификации. Но гонка ещё впереди, и в ней будет важно ухаживать за резиной, действовать грамотно в зависимости от обстановки. Завтра могут быть разные варианты стратегии».

Источник

Эстебан Окон (84)Оливер Берман (39)Haas F1 Team (159)

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