Берман: За рулём теперь ощущения стали более естественными

Британский гонщик Haas F1 Оливер Берман поделился свежими впечатлениями о новой машине сезона 2026 года в интервью Sky Sports. Пилот отметил, что постепенно привыкает к управлению болидом VF-26 и с каждым днём чувствует себя за рулём всё увереннее.

Отвечая на вопрос о первом опыте пилотирования новой техники, Оливер Берман рассказал, что испытания оказались весьма интересными. По его словам, команда рада вернуться на гоночную трассу. Если в Барселоне речь шла лишь о базовой обкатке, то в Бахрейне удалось приступить к полноценной работе в привычных погодных условиях. Гонщик отметил, что пока всё идёт по плану.

Берман обратил внимание, что новые машины требуют перехода на другой стиль вождения из-за уменьшенной прижимной силы. К этому, по его словам, приходится привыкать в первую очередь. Он добавил, что изменения коснулись и характеристик силовых установок: уровень мощности на выходе из поворотов существенно вырос, а на прямых, напротив, наблюдается снижение мощности. Всё это делает процесс управления болидом весьма необычным и интересным.

По словам Оливера, сейчас важно проявлять максимальную осмотрительность за рулём, поскольку команда только начинает осваивать все технические новшества. Он признался, что новые подходы пока кажутся непривычными, ведь коллектив провёл на трассе всего несколько дней.

Говоря о том, когда можно ожидать полного привыкания к машине, Берман подчеркнул, что на трассе в Бахрейне разница с прошлогодними ощущениями минимальна. Это связано с тем, что здесь легко заряжать батарею, особенно в квалификационных режимах и на длинных сериях кругов. По словам гонщика, в Бахрейне снижение мощности двигателя ощущается меньше, чем на других автодромах, благодаря большому количеству зон торможения.

Оливер добавил, что после первых тестовых дней у команды было время проанализировать собранные данные. При возвращении на трассу ощущения за рулём стали для него гораздо привычнее, что внушает оптимизм перед стартом сезона.

Отвечая на вопрос о своевременности перехода на новый технический регламент, Берман отметил, что не мог повлиять на это решение, но, возможно, предпочёл бы ещё один год провести на старой машине. Однако он признался, что рад завершить прошлый сезон в хорошей форме и сейчас лучше понимает происходящее, чем год назад.

Оценив потенциал команды Haas, Оливер с юмором заметил, что они вторые по скорости, а в худшем случае — третьи. Однако, по его словам, четыре ведущих коллектива заметно впереди остальных, что стало понятно ещё во время тестов в Барселоне. Точные выводы о положении Haas относительно соперников делать пока рано, ведь многое зависит от топливной загрузки, режима работы двигателя и интенсивности подзарядки батарей. Берман надеется, что команда находится на хорошем уровне, но отмечает, что реальная расстановка сил станет ясна только на этапе в Мельбурне.

Гонщик подчеркнул, что его настрой остаётся оптимистичным. Он считает, что главное сейчас — сосредоточиться на работе, максимально раскрыть потенциал машины и подойти к старту сезона в полной боевой готовности. По его мнению, если команде удастся реализовать возможности болида, первые этапы могут сложиться весьма удачно.