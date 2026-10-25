«Непонятно, насколько ты близок к границе трассы», — отметил Берман.

Оливер Берман и Эстебан Окон завершили квалификацию Гран При США на шестнадцатой и семнадцатой позициях. Однако из-за штрафов соперников гонщики Haas начнут гонку с 13-м и 15-м мест соответственно. Оба пилота сдержанно оценивают перспективы набрать очки.

Оливер Берман (16-й): «Я чувствую, что неплохо справился, выйдя из первой части квалификации, хотя машина вела себя не так, как я хотел.

Во второй части ситуация изменилась к лучшему, и мой финальный круг получился очень хорошим. К сожалению, он был удалён за нарушение границ трассы. Я проехал одиннадцатый поворот на грани, и всё же её превысил – в такой ситуации всё решают миллиметры, и в моменте совершенно непонятно, насколько ты близок к границе трассы.

Приходится рисковать, особенной во второй части, но жаль, что так получилось, ведь до квалификации на протяжении уик-энда у меня не было проблем с границами трассы. Я немного разочарован в себе, но знаю, что мы поборемся в гонке».

Эстебан Окон (17-й): «Думаю, сегодня были и позитивные моменты – нам удалось прибавить. Фундаментальные характеристики машины остаются неизменными, и ей по-прежнему не хватает стабильности. Как правило, когда возникают такие проблемы, не получается выйти из первой части квалификации.

У нас уже давно не было подобных проблем, поэтому жаль, что они вновь возникли на этой трассе. У меня получился хороший круг – я выжал из машины максимум. Завтра постараемся воспользоваться шансами».