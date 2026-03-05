Главная Новости Haas F1 Team Берман: "Не хочу делать выводов после Австралии"
Берман: "Не хочу делать выводов после Австралии"

Гран При Австралии 2026 впервые примет новые машины Формулы-1. Оливер Берман из Haas предупреждает: трасса Альберт-парк может исказить реальную оценку регламента.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.03.2026, 08:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Впервые в истории Гран При Австралии автомобили выйдут на трассу, соответствуя новому техническому регламенту. Гонщик команды Haas Оливер Берман считает, что не стоит делать поспешных выводов о возможностях новых машин после одного этапа, ведь особенности автодрома Альберт-парк могут не раскрыть их потенциал для сезона 2026 года.

По словам Оливера Бермана, трасса в Альберт-парке не является оптимальной для старта чемпионата в условиях введения новых технических требований. Он отметил, что подобные сложности могут возникнуть также в Монце, Австрии и Джидде. Спортсмен подчеркнул, что именно на этих этапах могут проявиться наибольшие трудности.

Берман обратил внимание на то, что количество электрической энергии, доступной для пилотов на австралийской трассе, будет ограничено из-за малого числа зон для торможения. Он предположил, что в условиях нового технического регламента это может привести к наиболее сложному сценарию для команд и гонщиков. В связи с этим он предпочитает сохранять объективность и не подводить итогов по итогам только одного уик-энда в Австралии.

Гонщик Haas отметил, что впереди длинный сезон, и стартовые этапы предоставят гораздо больше шансов, чем гонки после того, как команды смогут полностью разобраться со всеми нюансами регламента. Он выразил надежду провести уик-энд без серьёзных проблем, сосредоточиться на приоритетных задачах и добиться высокого результата.

По мнению Бермана, ограничение по энергии во время круга заставит команды уделять максимум внимания эффективности, стратегическим решениям и другим аспектам гонки. Он считает, что с большой долей вероятности заезд получится хаотичным, однако именно это создаст хорошие возможности для участников. Пилот с нетерпением ожидает старта новой эры в Формуле-1.

Оливер Берман (113)Haas F1 Team (295)

