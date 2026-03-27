Берман: Прежде всего — квалификация

Команда Haas F1 подвела итоги пятничных заездов, выразив удовлетворение результатами первого дня уик-энда. В этот раз оба гонщика успешно преодолели значительную дистанцию, избежав технических проблем. Коллектив отметил, что собрал необходимую информацию для дальнейшей работы на трассе.

Оливер Берман, завершивший день на 9-й позиции, отметил высокую конкуренцию в середине пелотона: «Хороший день. Разница в скорости очень невелика, в середине пелотона борьба очень плотная, вечером мы постараемся найти решения, которые завтра позволят нам прибавить в скорости.

Гонщик также напомнил о трудностях, с которыми столкнулись участники в прошлогоднем Гран-при в Сузуке: «В прошлом году в Сузуке было очень сложно обгонять, это была одна из гонок с наименьшим числом обгонов. С новыми правилами число обгонов наверняка возрастёт, но квалификация по-прежнему останется главным приоритетом».

Эстебан Окон показал 11-е время по итогам дня и отметил общую позитивную динамику: «В целом, позитивный день. Мы хорошо начали уик-энд, полностью выполнив программу и в первой, и во второй тренировке. У нас есть резервы для дальнейшего прогресса, так что я с нетерпением жду возможности увидеть, на что мы способны. Это по-прежнему чистое удовольствие — пилотировать машину Формулы 1 в Сузуке».