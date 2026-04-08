Эксперт объяснил, почему продажи BMW в России в 2026 году «взлетели»

В первом квартале 2026 года в России было зарегистрировано 3873 новых автомобиля BMW. Этот показатель на 91% превышает результат аналогичного периода 2025 года. Информацию об этом разместил в своём Telegram-канале автоэксперт Сергей Целиков.

Наиболее популярной моделью среди российских покупателей вновь стал среднеразмерный кроссовер BMW X3. С января по март на российский учет поставили 1255 таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем год назад.

В пятерку лидеров по количеству регистраций вошли еще четыре кроссовера BMW. Второе место занял BMW X5 — за три месяца обладателями этой модели стали 647 россиян, что на 77% больше прошлогоднего результата. На третьей позиции оказался BMW X1 с показателем 465 единиц, что почти втрое превышает результат аналогичного периода прошлого года. Четвертое место занял BMW X7, было зарегистрировано 349 автомобилей этой модели, что на 35% больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку BMW X6, который выбрали 293 владельца, что на 17% больше прошлогоднего показателя.

По данным Сергея Целикова, большинство новых BMW, зарегистрированных в России, произведены на китайских предприятиях — их доля составила 51,5%. На автомобили немецкой сборки пришлось 43,5% регистраций, американской — 3,5%. Кроме того, на учет также поставили 40 автомобилей российского производства.

Ранее сообщалось, что старейший завод BMW в Мюнхене прекратит выпуск автомобилей с классическим двигателем внутреннего сгорания. С 2027 года предприятие полностью перейдет на производство электромобилей. Уже в августе нынешнего года в Мюнхене стартует сборка электрического седана BMW i3.

Автор: Иван Бахарев