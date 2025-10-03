Главная Новости Оскар Пиастри Баттон: В McLaren уже ощущают давление
Новости

Баттон: В McLaren уже ощущают давление

Чемпион мира Дженсон Баттон анализирует борьбу за титул Формулы-1, оценивает шансы McLaren и Оскара Пиастри после неудач на Гран-при Баку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2025, 14:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился своим мнением о текущей борьбе за чемпионский титул в прямом эфире Sky Sport F1.

Баттон отметил, что две недели назад в Баку автомобили McLaren сохраняли высокую скорость, однако давление, связанное с борьбой за лидерство, начинает сказываться на пилотах. По его словам, в такой ситуации Макс, который не испытывает такого груза ожиданий, просто получает удовольствие от гонки и достигает победы.

Также Дженсон Баттон выразил интерес к тому, как скажутся неудачные выступления в Азербайджане на Оскаре Пиастри. Он отметил, что если Пиастри сумеет оставить позади неудачный уик-энд и не зацикливаться на ошибках, то вновь сможет показать свои сильные стороны. При этом Баттон обратил внимание на то, что в Баку Пиастри совершил одну и ту же ошибку дважды, что является редкостью для пилота такого высокого уровня.

Источник

Дженсон Баттон (7)Оскар Пиастри (122)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация