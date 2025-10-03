Баттон: В McLaren уже ощущают давление

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился своим мнением о текущей борьбе за чемпионский титул в прямом эфире Sky Sport F1.

Баттон отметил, что две недели назад в Баку автомобили McLaren сохраняли высокую скорость, однако давление, связанное с борьбой за лидерство, начинает сказываться на пилотах. По его словам, в такой ситуации Макс, который не испытывает такого груза ожиданий, просто получает удовольствие от гонки и достигает победы.

Также Дженсон Баттон выразил интерес к тому, как скажутся неудачные выступления в Азербайджане на Оскаре Пиастри. Он отметил, что если Пиастри сумеет оставить позади неудачный уик-энд и не зацикливаться на ошибках, то вновь сможет показать свои сильные стороны. При этом Баттон обратил внимание на то, что в Баку Пиастри совершил одну и ту же ошибку дважды, что является редкостью для пилота такого высокого уровня.