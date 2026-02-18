“Bargain MG4 Urban” на тест-драйве в свежем выпуске Auto Express

В свежем выпуске Auto Express журналисты тестируют новый MG4 Urban, чтобы выяснить, действительно ли этот электромобиль стоимостью 22 000 фунтов является столь выгодным предложением, как кажется на первый взгляд.

Кроме того, издание провело испытания электрокаров с увеличенным запасом хода, чтобы оценить, как зимние погодные условия влияют на дальность их передвижения.

Читатели также найдут подробности о радикальном интерьере Ferrari Luce, подборку лучших автомобилей 1980-х годов, а также узнают о самых экономичных моделях, представленных на рынке сегодня.

В рубрике тест-драйвов команда Auto Express отправилась в поездку на новом Toyota bZ4X Touring, протестировала Geely Starray и оценила возможности Kia K4.

Также в этом номере представлен анализ совокупной стоимости владения, который поможет выяснить, действительно ли эксплуатация электромобилей обходится дешевле, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Текущий номер Auto Express уже поступил в продажу, и приобрести его можно различными способами. Подробнее об этом можно узнать ниже.

Оформление подписки

Наиболее выгодным вариантом для читателей является оформление подписки на Auto Express. Первые 6 выпусков обойдутся всего в 1 фунт, а все новые подписчики получают приветственный подарок.