В Pirelli выразили искреннюю радость по поводу победы Кими Антонелли

Компания Pirelli, считающаяся одним из лидеров итальянской промышленности, несмотря на значительный пакет акций в собственности китайских инвесторов, выразила радость по поводу первой победы Кими Антонелли в Формуле 1. Это событие стало особенно значимым для Италии, ведь последний раз итальянский пилот праздновал успех более 20 лет назад: 19 марта 2006 года Джанкарло Физикелла, выступая за Renault, взял верх на Гран При Малайзии.

Эксперты Pirelli ранее прогнозировали, что оптимальной стратегией на трассе в Шанхае станет один пит-стоп. Антонелли стартовал на резине Medium, а оставшуюся часть дистанции провел на жестком комплекте. Несмотря на сомнения Джорджа Расселла, напарника Кими по команде Mercedes, относительно возможности ограничиться единственной остановкой, оба пилота успешно реализовали данный план и финишировали на первых двух позициях.

Пилоты Mercedes внимательно обращались с покрышками, благодаря чему смогли преодолеть 46 кругов на жестком комплекте. Оба перешли на шины Hard на 10-м круге, когда на трассе появился автомобиль безопасности.

Дарио Маррафуски, возглавляющий Pirelli Motorsport, прокомментировал итоги гонки: «Прежде всего я бы хотел поздравить Кими Антонелли с его первой победой в Формуле 1. Прошло ровно двадцать лет с тех пор, как итальянский гонщик в предыдущий раз одерживал подобную победу, и сегодня мы наблюдали историческое событие — гонку с множеством обгонов и изменением сценария».

Маррафуски также отметил, что стратегия одного пит-стопа оправдала себя, и команды сохранили выбранную тактику даже после того, как на 9-м круге гонку прервал автомобиль безопасности. У тех, кто стартовал на Medium, окно для пит-стопа открылось раньше, чем планировалось.

На заключительном этапе десять гонщиков провели более 45 кругов, хотя их шины были близки к критическому износу. Несмотря на это, пилоты демонстрировали стабильный темп, а Антонелли показал лучшее время круга на 52-м круге.

Те, кто начал гонку на жестких шинах, смогли остаться на трассе во время появления автомобиля безопасности, что дало им шанс продвинуться на несколько позиций. Однако соперники, отправившиеся на пит-стоп, быстро отыграли утраченное благодаря свежим комплектам резины и более высокому темпу.

Alpine, Haas и Racing Bulls применили разделённую стратегию, чтобы предоставить своим гонщикам дополнительные шансы на успех. В Red Bull Racing выбрали тактику старта на мягких шинах, рассчитывая, что высокое сцепление поможет пилотам отыграть позиции уже на первом круге. Итог, по мнению Маррафуски, очевиден: все три типа шин оказались рабочими инструментами для построения гоночной стратегии.