Айзек Хаджар приступит к тестам в составе Red Bull Racing

С 18 по 20 февраля в Бахрейне продолжатся предсезонные тесты Формулы 1. На трассе Сахир команды продолжают подготовку к старту нового гоночного сезона.

Red Bull Racing первой из участников официально объявила расписание работы своих пилотов на тестовых сессиях. В первый день за рулём будет находиться Айзек Хаджар, которому доверено провести все заезды среды.

В четверг всю тестовую программу за рулём болида RB22 выполнит Макс Ферстаппен. Именно он будет работать на трассе на протяжении всего второго дня тестов.

В заключительный, третий день, оба гонщика вновь выйдут на трассу: утром Хаджар вернётся за руль, а финальную часть тестов завершит Ферстаппен.