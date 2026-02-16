Главная Новости Red Bull Racing Айзек Хаджар приступит к тестам в составе Red Bull Racing
Айзек Хаджар приступит к тестам в составе Red Bull Racing

Red Bull Racing объявила расписание пилотов на тестах Формулы 1 в Бахрейне: Хаджар и Ферстаппен поделят дни за рулём RB22 с 18 по 20 февраля.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.02.2026, 14:11·1 мин
Фото: F1news.ru

С 18 по 20 февраля в Бахрейне продолжатся предсезонные тесты Формулы 1. На трассе Сахир команды продолжают подготовку к старту нового гоночного сезона.

Red Bull Racing первой из участников официально объявила расписание работы своих пилотов на тестовых сессиях. В первый день за рулём будет находиться Айзек Хаджар, которому доверено провести все заезды среды.

В четверг всю тестовую программу за рулём болида RB22 выполнит Макс Ферстаппен. Именно он будет работать на трассе на протяжении всего второго дня тестов.

В заключительный, третий день, оба гонщика вновь выйдут на трассу: утром Хаджар вернётся за руль, а финальную часть тестов завершит Ферстаппен.

Источник

Макс Ферстаппен (422)Red Bull Racing (778)Айзек Хаджар (107)Зимние тесты 2026 (122)

