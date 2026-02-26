Айзек Хаджар: «Хорошо, что рядом со мной Макс»

Айзек Хаджар начинает свой второй сезон в Формуле 1, впервые выступая за команду Red Bull Racing. Французский пилот отметил значительную поддержку со стороны своего напарника, четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Айзек Хаджар подчеркнул: «Работать с Максом очень здорово, он пока очень открыт. Хорошо, что рядом со мной такой напарник.»

Говоря о предстоящем этапе в Мельбурне, Хаджар поделился своими ожиданиями и планами: его главная задача — максимально реализовать опыт, приобретённый на тестовых заездах, и убедиться в правильности выбранного направления развития.

Пилот отметил, что команда столкнулась с потерей двух из шести запланированных тестовых сессий, что считается ощутимой потерей. В связи с этим инженеры и гонщики старались использовать каждую минуту на трассе максимально продуктивно. По словам Хаджара, скучать не приходилось, и он чувствует уверенность перед стартом в Австралии. Большинство тестовых задач удалось выполнить, и Айзек доволен уровнем понимания болида, достигнутым за это время.