Главная Новости Haas F1 Team Айо Комацу: «Я очень рад за Оливера и за всю команду»
Новости

Айо Комацу: «Я очень рад за Оливера и за всю команду»

Оливер Берман принёс Haas F1 ценные очки на Гран-при Сингапура, финишировав девятым, несмотря на трудности на трассе и борьбу с конкурентами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.10.2025, 20:52·3 мин
single
Фото: F1news.ru

Британский пилот Оливер Берман успешно дебютировал на Гран-при в Сингапуре, принеся команде Haas F1 ценные очки. По итогам гонки Берман занял 9-е место и обогнал куда более опытного соперника, Эстебана Окона. Француз вынужден был довольствоваться 18-й позицией.

Оливер Берман после финиша поделился впечатлениями о непростом заезде. По его словам, уже на старте произошёл контакт с пилотом Racing Bulls Айзеком Хаджаром, после чего Оливер оказался на 10-й позиции. Нико Хюлкенберг начал активно прессинговать его, демонстрируя высокий темп. Несмотря на трудности с балансом на первых кругах, уже после пит-стопов команде удалось улучшить своё положение на трассе, и в какой-то момент стало реальным даже 8-е место. Однако, после задержки Фернандо Алонсо на пит-лейне, Берман всё же уступил позицию испанцу, который оказался быстрее на этом отрезке. Тем не менее, британец выразил удовлетворение завоеванными очками на одном из самых сложных автодромов сезона и высоко оценил работу всей команды на уик-энде.

Эстебан Окон отметил, что для него гонка сложилась тяжело с самого начала. Он стартовал с задачей прорваться вперёд и смог опередить сразу нескольких соперников на первых кругах. Некоторое время Окону удавалось наращивать темп и догонять Лэнса Стролла. Но затянувшийся первый отрезок привёл к потере отыгранных позиций после позднего пит-стопа — пилот застрял в группе машин, и обогнать кого-либо уже не представлялось возможным. Француз признал, что результат оставил ощущение упущенных возможностей.

Айо Комацу, руководитель Haas F1, выразил удовлетворение итогами этапа в Сингапуре. По словам главы команды, коллектив справился с непростой задачей и превратил хорошую позицию на старте в итоговые очки. Несмотря на то, что Алонсо сумел обойти Бермена на трассе, инженер уверен — машина Aston Martin на данный момент быстрее. Айо Комацу подчеркнул, что команда сработала слаженно и выразил радость за Оливера, а также за весь коллектив.

Руководитель отметил, что обгоны в зоне «поезда DRS» даются непросто, и команда будет анализировать причины, которые позволили Алонсо пройти соперника. Также Комацу добавил, что Окон показывал хороший темп на тренировках, что вселяет оптимизм перед следующими гонками.

Команда рассчитывает сохранить набранный ход в Остине и намерена бороться за очки с обоими пилотами уже на следующем этапе чемпионата.

Источник

Haas F1 Team (198)Эстебан Окон (110)Айо Комацу (44)Оливер Берман (64)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация