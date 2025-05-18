Айо Комацу: остановка в боксах на старте гонки – это стратегия

В Имоле команда Haas F1 продолжает испытывать сложности, не смогла заработать очки уже в третьей гонке подряд. Пилот Оливер Берман финишировал на 17-м месте, в то время как Эстебан Окон вынужден был сойти с дистанции...

Айо Комацу, руководитель Haas F1: «Сегодня был трудный день. Начав с 18 и 19 позиции, нам необходимо было рисковать и попробовать изменить тактику. Мы сделали пит-стоп для Окона на первом круге – это решение почти сработало, но из-за проблем с силовой установкой ему пришлось сойти с дистанции.

Оливер застрял за Колапинто, но после его заезда в боксы показывал хороший темп, поэтому мы приняли решение сделать для него один пит-стоп. Мы решили поменять шины, когда был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, но возникли проблемы во время пит-стопа, которые испортили гонку для него. Наши машины сегодня были достаточно быстрыми, чтобы побороться за очки, но упустили этот шанс».

Оливер Берман (17-й): «Гонка проходила неплохо, но все испортили проблемы на пит-стопе. У меня были хорошие перспективы, мы планировали сделать один пит-стоп, и когда объявили режим VSC, я перешёл на Medium и вернулся на трассу за Расселлом, который в итоге финишировал седьмым. К сожалению, колесо на пит-стопе не закрепилось должным образом, и я не смог достичь желаемого результата».

Эстебан Окон (сход): «У меня возникли проблемы с пневматикой двигателя, поэтому мне пришлось остановиться на выезде из седьмого поворота. Мы выясним причину, но, честно говоря, гонка и без того не складывалась удачно. У нас есть над чем поработать, чтобы вернуться в борьбу в лучшей форме в Монако».