Инвестиции Джина Хааса: взгляд Айо Комацу

Многие сезоны команда Haas F1 пользовалась техническим обеспечением от Ferrari и Dallara. В интервью для RacingNews365 глава коллектива - Айо Комацу заявил, что удалось вернуть доверие со стороны Джина Хааса и привлечь финансирование.

Айо Комацу поделился: «До успехов на гонках в Сильверстоуне и Австрии мы представляли Джину несколько идей, над которыми долго работали. Даже без результата на трассе, мы сумели вернуть его поддержку, но успехи на трассе, конечно, ускорили процесс».

Руководитель команды сравнил процесс с детскими шагами – важно двигаться вперед, но не стоит торопиться. Необходим баланс и грамотная стратегия.

Джин Хаас выделено средства на новый моторный центр. Это серьезное вложение. Ранее команда использовала устаревший центр, который был у нее с самого начала. В прошлом году запрос на обновление был отклонен из-за недостаточного качества автомобиля.

Джин всегда подчеркивает: «Я готов финансировать, если видим прогресс и стремление к совершенствованию. С этого начинали, я осознал, что нужно работать над всем сразу. Джин вкладывает в команду, расширяем штат сотрудников, увеличиваем ресурсы. Он постоянно инвестирует, но результаты будут видны не сразу».