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"Компания «АвтоВАЗ» получила патент на колесные диски и колпаки для доступной LADA Iskra."

Новое семейство "Искра" от Автоваза: легкосплавные диски и цены. Старт продаж 19 апреля, минимальная цена - 1,2 млн рублей. Роспатент: эскизы для "Лада Нива".
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.04.2025, 15:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В базе Роспатента появились изображения легкосплавных колесных дисков, предназначенных для нового семейства «Искра», сообщает издание «За рулем».

Автоваз подготовил три варианта данной детали. Особое внимание привлекают черные диски с шлифованными гранями - они, скорее всего, будут установлены на универсал с маркировкой Cross. Два других варианта выглядят скромнее - они подойдут для седана и классического универсала. Дешевые начальные комплектации седанов будут оснащены пластиковыми колпаками.

Согласно предварительным данным, новинка «Искра» будет стоить от 1,2 миллиона рублей. Старт серийного производства запланирован на текущий месяц - 19 апреля.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем в базе Роспатента уже можно найти эскизы деталей для внедорожника «Лада Нива».

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