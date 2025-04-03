"Компания «АвтоВАЗ» получила патент на колесные диски и колпаки для доступной LADA Iskra."

В базе Роспатента появились изображения легкосплавных колесных дисков, предназначенных для нового семейства «Искра», сообщает издание «За рулем».

Автоваз подготовил три варианта данной детали. Особое внимание привлекают черные диски с шлифованными гранями - они, скорее всего, будут установлены на универсал с маркировкой Cross. Два других варианта выглядят скромнее - они подойдут для седана и классического универсала. Дешевые начальные комплектации седанов будут оснащены пластиковыми колпаками.

Согласно предварительным данным, новинка «Искра» будет стоить от 1,2 миллиона рублей. Старт серийного производства запланирован на текущий месяц - 19 апреля.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем в базе Роспатента уже можно найти эскизы деталей для внедорожника «Лада Нива».