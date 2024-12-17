Главная Новости Lada АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой уникальной модели "Лады", более доступной, чем "Веста".
Новости

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой уникальной модели "Лады", более доступной, чем "Веста".

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" представил новую цветовую гамму для автомобилей LADA Iskra, которая теперь включает в себя аж семь различных оттенков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.12.2024, 22:12·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" представил новую цветовую гамму для автомобилей LADA Iskra, которая теперь включает в себя аж семь различных оттенков. Официально было объявлено о добавлении в палитру классического черного цвета под названием "Черная пантера", который будет доступен без доплаты для серийных LADA, производимых в тестовом режиме. Об этом сообщил паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".

Пост Avtograd News содержит следующее заявление: "В список эмалей, которые используются для окраски автомобилей LADA Iskra (белый, серебристый, борнео), добавили 'Чёрную пантеру'".

До этого тестовые модели "Искра" были доступны в классическом белом цвете, серебристом "Платина" и темно-сером металлическом оттенке "Борнео". Кроме этих цветов, также готовились к производству универсал в "морковном" оранжевом цвете "Табаско", универсал в синем цвете "Капитан" и седан в красном "Фламенко".

LADA Iskra займет промежуточную позицию между моделями Granta и Vesta в линейке LADA и будет позиционироваться как более доступная альтернатива Vesta. Модель базируется на модульной платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan, в которую интегрировано более 400 новых компонентов. Начало серийного производства запланировано на март 2025 года.

Покупателям LADA Iskra будет предложено три варианта двигателей на выбор. Первый вариант - 90-сильный восьмиклапанный объемом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой коробкой передач. Второй вариант - также 1,6-литровый двигатель, но уже 16-клапанный с мощностью в 106 лошадиных сил, работающий с шестиступенчатой трансмиссией. Третий вариант предусматривает установку 106-сильного двигателя с бесступенчатым вариатором китайского производства.

Ранее сообщалось, что производство кроссоверной версии LADA Iskra под именем Iskra Cross будет организовано на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который в настоящее время выпускает кроссоверы под брендом XCite. Об этом сообщил инсайдерский канал "Русский автомобиль" в мессенджере Telegram.

Источник

Lada (462)Автоваз (213)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация