АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой уникальной модели "Лады", более доступной, чем "Веста".

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" представил новую цветовую гамму для автомобилей LADA Iskra, которая теперь включает в себя аж семь различных оттенков. Официально было объявлено о добавлении в палитру классического черного цвета под названием "Черная пантера", который будет доступен без доплаты для серийных LADA, производимых в тестовом режиме. Об этом сообщил паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".

Пост Avtograd News содержит следующее заявление: "В список эмалей, которые используются для окраски автомобилей LADA Iskra (белый, серебристый, борнео), добавили 'Чёрную пантеру'".

До этого тестовые модели "Искра" были доступны в классическом белом цвете, серебристом "Платина" и темно-сером металлическом оттенке "Борнео". Кроме этих цветов, также готовились к производству универсал в "морковном" оранжевом цвете "Табаско", универсал в синем цвете "Капитан" и седан в красном "Фламенко".

LADA Iskra займет промежуточную позицию между моделями Granta и Vesta в линейке LADA и будет позиционироваться как более доступная альтернатива Vesta. Модель базируется на модульной платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan, в которую интегрировано более 400 новых компонентов. Начало серийного производства запланировано на март 2025 года.

Покупателям LADA Iskra будет предложено три варианта двигателей на выбор. Первый вариант - 90-сильный восьмиклапанный объемом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой коробкой передач. Второй вариант - также 1,6-литровый двигатель, но уже 16-клапанный с мощностью в 106 лошадиных сил, работающий с шестиступенчатой трансмиссией. Третий вариант предусматривает установку 106-сильного двигателя с бесступенчатым вариатором китайского производства.

Ранее сообщалось, что производство кроссоверной версии LADA Iskra под именем Iskra Cross будет организовано на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который в настоящее время выпускает кроссоверы под брендом XCite. Об этом сообщил инсайдерский канал "Русский автомобиль" в мессенджере Telegram.