«АвтоВАЗ выпустит новую модель LADA, которой не было никогда»

В ноябре этого года на российском автомобильном рынке появится новый удлиненный седан под названием LADA Aura, который обещает порадовать своих поклонников. Одной из особенностей модели станет специальная версия, стоимость которой превысит 3 млн рублей. Как сообщает издание «Журнал Авто.ру», такие машины будут доступны исключительно по индивидуальным заказам.

На данный момент нет точной информации о различиях специальной версии LADA Aura от базовых моделей. Известно лишь, что сначала автомобиль поступит к дилерам в двух комплектациях: Premier за 2,6 млн рублей и Status за 2,8 млн рублей.

Фото: Автоновости Дня

Базовая комплектация будет включать в себя системы ESC, ABS, а также различные элементы passiv safety, такие как фронтальные и боковые подушки безопасности. Также в комплектацию войдут светодиодная оптика, кондиционер, парктроники, тонировка задних стекол и легкосплавные диски диаметром 16 дюймов.

Покупатели базовой версии смогут насладиться подогревом сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, датчиками дождя и света, а также другими приятными опциями. Тем, кто выберет топовую версию - Status, будут доступны еще более продвинутые возможности, включая крупный 10-дюймовый экран и отделку из натуральной кожи.

Силовая установка LADA Aura будет представлена 122-сильным 1.8 Evo двигателем, который работает с вариатором китайского производства. С таким сочетанием максимальная скорость автомобиля составит 175 км/ч, а разгон до 100 км/ч займет 12,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле оценивается в 7,8 литров на 100 километров.

Фото: Автоновости Дня

Отметим, что новинка LADA Aura значительно превосходит седан Vesta по размерам, имея большую длину и колесную базу. В салоне также представлено множество улучшений, включая использование натуральной кожи для отделки и дополнительные элементы декора.

Бизнес-седан, созданный на базе Vesta, обладает улучшенной шумоизоляцией, модернизированной подвеской и множеством других усовершенствований, делающих поездки на нем максимально комфортными.

Ранее портал «Автоновости дня» провел расчеты, сколько времени придется потратить среднестатистическому гражданину России, чтобы собрать достаточную сумму на приобретение LADA Aura. Результаты исследования оказались довольно неожиданными.