АвтоВАЗ представит совершенно новую модель "Лады", которой еще никогда не было.

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к разработке совершенно новой модели — минивэна. По планам компании, прототип будет представлен уже в 2025 году, а серийное производство запланировано на 2027–2028 годы, как сообщают руководители предприятия.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил, что концепция нового минивэна будет обнародована в следующем году, а автомобиль в серийном исполнении появится в ближайшие три-четыре года. Успех новинки, согласно его заявлению, зависит от реакции рынка на подобные модели.

«Сейчас пока рынок позитивно настроен на такие автомобили, и мы идем в ногу со временем», — подчеркнул Максим Соколов.

Вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин уточнил, что анонс новинки запланирован за полгода до официальной презентации.

«Продукт будет анонсирован примерно за полгода до начала продаж. Мы видим потенциал для этого шага и собираемся им воспользоваться. На рынке уже есть китайские аналоги, но цены на них довольно высокие», — добавил Дмитрий Костромин.

Ранее стало известно о начале работ над проектом минивэна на «АвтоВАЗе» благодаря инициативе инсайдера Сергея Цыганова из Telegram-канала «Автопоток». Имеющиеся у Цыганова источники сообщили, что новая модель будет построена на переднеприводной платформе LADA Vesta и предложит оригинальный корпус.

По словам инсайдера, салон автомобиля будет максимально функциональным, а двигательный ряд включит двигатели уже зарекомендовавших себя моделей LADA — «атмосферники» объемом 1.6 и мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также 1.8-литровый двигатель с показателем мощности 122 лошадиные силы, который сегодня устанавливается на топовые версии LADA Vesta.

Эксперты также высказали собственные предположения относительно цены на будущий минивэн LADA. С точки зрения Максима Кадакова и Игоря Моржаретто.