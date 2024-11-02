Более 25 тысяч автомобилей LADA Largus уже собраны на Ижевском заводе АВТОВАЗа

На производственной площадке АВТОВАЗа в Ижевске успешно собрано 25,5 тыс. автомобилей LADA Largus. Об этом сообщили в издании «Коммерсант – Ижевск», ссылаясь на представителей автозавода «LADA Ижевск».

Большая часть данной партии автомобилей была произведена с мая по октябрь 2024 года. Напомним, что весной того же года серийное производство LADA Largus было запущено в столице Удмуртии после переноса с завода в Тольятти.

Генеральный директор автозавода «LADA Ижевск» Александр Богачев подчеркнул, что в октябре текущего года было достигнуто рекордное число произведенных автомобилей LADA Largus – 7,7 тыс. штук, несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением.

Напомним, что в сентябре на конвейере в Ижевске появился электрический вариант модели – e-Largus. Стоимость базовой комплектации фургона LADA e-Largus, с учетом субсидии для покупателей электромобилей, начнется от 2,99 млн рублей.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в планах автопроизводителя внести изменения в дизайн LADA Largus. Об этом ранее заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин. Точных сроков обновления модели он не уточнил, лишь отметив, что это не случится в текущем году и, возможно, даже не в 2025 году.