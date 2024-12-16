Цены на модели Lada в декабре были повышены «АвтоВАЗом»

Модели LADA в декабре стали дороже, несмотря на заверения автопроизводителя ранее в этом году. Ожидаемое увеличение цен на автомобили было анонсировано еще осенью, но тогда руководство компании утверждало, что изменения цен не планируются до конца текущего года. Однако, по информации, полученной из источников, в декабре цены на "Лады" все же были скорректированы.

Согласно данным, внедорожник Niva Travel в исполнении Classic стоимостью 1,31 млн рублей был пересмотрен до 1,33 млн рублей. Вариант Comfort, прежде оценивавшийся в 1,4 миллиона, теперь доступен за 1,44 миллиона. Версия Black подорожала с 1,53 млн до 1,57 миллиона рублей.

Сведения о старых и новых ценах взяты с официального сайта "АвтоВАЗа". Кроме того, информация о расчетах и специальных предложениях для клиентов, приобретающих автомобили в кредит, исчезла с сайта LADA.

По данным портала Mash, "АвтоВАЗ" внес изменения в цены на "Лады" в соответствии с заявленным сценарием. Предполагалось, что стоимость автомобилей поднимется дважды: в декабре 2024 года и в январе 2025 года. По информации источника, базовые версии автомобилей LADA увеличились минимум на 50 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов высказал свое мнение о перспективах LADA в контексте мировых автопроизводителей. В условиях нестабильности на мировом рынке Nissan и Volkswagen, "АвтоВАЗ" продолжает выпускать новинки и увеличивать объемы производства автомобилей.