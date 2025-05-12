Производство Lada Granta прекращается, чтобы уступить место Lada Искра

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" принял стратегическое решение о переносе производства модели Lada Granta для увеличения объемов выпуска новой модели Lada Iskra. Об этом сообщил ТГ-канал канала KhaDm.

Согласно информации источника, седан "Гранта" планируют перевести на производственную линию к "Нивам". В начальный период объем сборки будет небольшим - около сотни автомобилей. К концу года "АвтоВАЗ" планирует увеличить эту цифру до трехсот единиц.

Напомним, что первоначальные планы по выпуску модели "Искра" были скорректированы вниз российским автопроизводителем. В настоящее время компания ориентируется на производство в объеме 20 000 автомобилей.

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что готовы оперативно увеличить производство, если это потребует рынок. Для этого уже заранее готовятся соответствующие производственные мощности.