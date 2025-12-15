«АвтоВАЗ» разъяснил ситуацию с приобретением кузова «Лады» отдельно от автомобиля

Компания «АвтоВАЗ» официально прокомментировала вопрос о возможности приобретения цельного кузова автомобиля Lada без покупки самой машины. Как сообщил представитель автопроизводителя, подобная сделка невозможна.

Интерес к данному вопросу традиционно проявляют владельцы автомобилей вазовской «классики», многие из которых уже давно сняты с производства. Особенно это актуально для тех, кто занимается восстановлением или ремонтом старых моделей Lada.

В «АвтоВАЗе» уточнили, что не реализуют цельные кузова даже для современных моделей. Что касается исторических автомобилей, такой вариант даже не рассматривался на теоретическом уровне.

Однако автопроизводитель отметил, что клиентам доступны для заказа отдельные элементы кузова. В частности, можно приобрести капот, крылья, двери, корпуса наружных зеркал, оптику, а также детали внешнего и внутреннего обвеса.

Таким образом, владельцы «Лады» по-прежнему могут восстановить свои автомобили, но только путем замены отдельных кузовных деталей. Возможность покупки кузова в сборе отсутствует, поэтому желающим обновить машину придется выбирать из имеющихся альтернатив.

Напомним, ранее стало известно, что новый кроссовер Lada Azimut в перспективе может получить версию с гибридной трансмиссией.

Фото: лада.онлайн