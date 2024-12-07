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Новая "Нива" от АвтоВАЗа: автомобиль, какого еще не было

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» снова возобновил работу над созданием совершенно новой модели «Нивы». Ранее концепцию данного автомобиля разрабатывали на базе Renault Duster третьего поколения.
РедакцияР
Редакция
07.12.2024, 23:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» снова возобновил работу над созданием совершенно новой модели «Нивы». Ранее концепцию данного автомобиля разрабатывали на базе Renault Duster третьего поколения. Об этом сообщил бывший сотрудник «АвтоВАЗа», который в настоящее время ведет популярные YouTube- и Telegram-каналы под именем KhaDm.

«Работу над проектом возобновили несколько месяцев назад. Пока все происходит довольно медленно, и я не спешил делиться этой информацией, так как для того, чтобы представить полностью обновленную «Ниву», о которой я уже упоминал ранее, необходимо собрать Duster с использованием исключительно российско-китайских комплектующих», — поделился KhaDm.

В свою очередь, в информационном канале «Русский автомобиль» ранее утверждали, что новое поколение LADA Niva все же может быть выпущено на рынок, однако уже на другой технической платформе.

Согласно источникам, во времена сотрудничества с Renault, когда «Нива-3» создавалась на основе нового Renault Duster, проект имел внутренний код P1340. Работа над автомобилем была на высоком уровне готовности, однако обстоятельства изменились, Renault покинул российский рынок, и перспективный внедорожник остался «замороженным».

Сейчас, по данным «Русского автомобиля», на заводе «АвтоВАЗ» вновь вернулись к обсуждению этого проекта. Однако сейчас рассматривается возможность использования не «дастеровской», а специально разработанной платформы LADA Vesta с базовым передним приводом для создания новой «Нивы-3».

«Этот автомобиль будет крупнее готовящегося HGH, по своим габаритам его можно будет отнести к классу D», — сообщил источник.

С другой стороны, в октябре Дмитрий Костромин, занимающий должность вице-президента по продажам и маркетингу в компании «АвтоВАЗ», заявил, что нет планов на выпуск нового поколения «Нивы», о котором говорилось при участии французского Renault. Вместо этого на рынок будут представлены новые вариации текущей модели.

Источник

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