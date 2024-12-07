Автомобильный завод ВАЗ представит радикально обновленный внедорожник "Нива"

Ожидается, что обновленная LADA Niva Travel, дебют которой запланирован на 2025 год, претерпит значительные изменения. Согласно информации, полученной от бывшего инженера «АвтоВАЗа» и ныне популярного автора YouTube- и Telegram-каналов KhaDm, автомобиль получит обновленный дизайн передней части кузова в стиле концепта E-Niva, а также большой полноценный подлокотник в салоне.

По словам KhaDm, который поделился своими впечатлениями в Telegram-канале, модифицированная Niva Travel не претерпит значительных изменений во внешнем виде по сравнению с предыдущей моделью. Это указывает на стремление «АвтоВАЗа» к унификации серийного внедорожника с концептуальной LADA e-Niva, представленной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) в июне текущего года.

По информации инсайдера, в салоне Niva планируется установить большой «царь-подлокотник», похожий на тот, что используется на полноразмерных внедорожниках, таких как Chevrolet Tahoe. Подлокотник будет широким и иметь вместительный бокс внутри.

Кроме того, KhaDm утверждает, что мощностной агрегат автомобиля также претерпит значительные изменения. По его данным, в планах «вазовцев» внедрить в Niva Travel два двигателя: 8-клапанный 90-сильный мотор от Granta и 1,8-литровый агрегат мощностью 122 лошадиные силы от Vesta.

Недавно «АвтоВАЗ» зарегистрировал патент на новые светодиодные фары, которые, скорее всего, будут установлены на обновленной LADA Niva Travel. Похожие фары использовались на упомянутом выше электрическом концепте e-Niva.

Поступление в продажу обновленных LADA Niva Travel с подушками безопасности и новым трехспицевым рулевым колесом было замечено в дилерских центрах. Цена на автомобили, без учета скидок, начинается от 1 330 500 рублей.